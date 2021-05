Seilbahnunglück am Lago Maggiore : «Ich wusste nichts von Klammern an der Kabine»

Nach dem Seilbahnunglück mit 14 Toten wurden drei Männer verhaftet. Einer von ihnen beteuert nun, nichts davon gewusst zu haben, dass das Notbremssystem deaktiviert war.

Am Sonntag vor einer Woche hatten 14 Menschen ihr Leben verloren, als am Monte Mottarone, westlich des Lago Maggiore, in der norditalienischen Region Piemont, das Zugseil der Seilbahn riss und die Gondel talwärts abstürzte und zerschellte. Die Notbremse, die in diesem Moment am Tragseil hätte greifen müssen, war den Ermittlungen zufolge mit den Klammern deaktiviert worden. Nur der kleine Eitan (5) überlebte. Die Justiz will in weiteren Untersuchungen klären, warum das Zugseil riss und wer noch von den Klammern wusste. Diese dürfen eigentlich nur bei Wartungsarbeiten eingesetzt werden.