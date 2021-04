Elliot Page im Oprah-Interview - «Ich wusste schon als Kind, dass ich ein Junge bin»

Elliot verrät den Grund für sein Coming-out

«In dieser Zeit, in der wir Trans-Personen und vor allem Trans-Jugendliche einen schrecklichen Rückschlag erleben, fühlte es sich notwendig an, mich zu outen», erklärt Elliot (34) im Interview mit Oprah Winfrey (67), das am Freitag in voller Länge ausgestrahlt wird. Vor seinen Freunden habe er sich bereits im Vorfeld geoutet, die Entscheidung, an die Öffentlichkeit zu gehen, sei dann später gekommen.