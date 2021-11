Michelle Hunziker über «Wetten, dass..?» – «Ich wusste, wir rocken das Ding»

Bei seinem Comeback zog Thomas Gottschalk das Publikum wie eh und je in den Bann.

Und das Comeback war ein voller Erfolg: 13,8 Millionen Menschen schauten am Samstagabend die Show. Das entspricht einem Marktanteil von 45,7 Prozent, wie «Bild» schreibt.

Mit einem riesigen Applaus begrüssten die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagabend in Nürnberg Moderator Thomas Gottschalk und Moderatorin Michelle Hunziker. Zehn Jahre ist es her, dass die beiden zuletzt auf der «Wetten, dass..?»-Couch Platz genommen und die TV-Gemeinde mit spannenden Wetten, unterhaltsamen Gesprächen und Stargästen entertaint haben.