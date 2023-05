Tag der guten Tat: «Ich zahlte einem Schwarzfahrer seine Busse»

So bezahlte er beispielsweise einem Schwarzfahrer die Busse, verschenkte an einem regnerischen Tag einen Schirm, gab bedürftigen Familien Geld oder vollbrachte anderweitig gute Taten.

Am 6. Mai 2023 ist der «Tag der guten Tat».

Raffaele Sorra (40) aus St. Gallen war gerade im Postauto unterwegs, als er sah, wie ein Ticketkontrolleur einstieg und verlangte, dass die Passagiere ihre Billette zeigen. Plötzlich fiel ihm auf, wie ein fremder Mann eine Busse bekam, weil er kein gültiges Ticket hatte. «Ich sah ihn an und hatte einfach das Gefühl, dass es ihm nicht gut geht und die Busse für ihn eine zusätzliche Last war», sagt Sorra. Also entschied er sich dazu, die Busse zu bezahlen.