Estelle: «Ich zeige ungefiltert und ungeschönt, wie der Nanny-Alltag aussieht»

1 / 4 Estelle (20) berichtet auf Tiktok aus ihrem Leben als Nanny. Privat Sie kümmert sich um die Belange von zwei Kindern bei einer Zürcher Familie. Privat Auf der Social-Media-Plattform Tiktok werden die Videos von mehr als 1,3 Millionen Menschen angesehen. Tiktok/eestellemariie

Darum gehts Die Studentin Estelle berichtet auf Tiktok aus ihrem Leben als Nanny.

Das Interesse an ihren Videos ist gross, zahlreiche Personen fragen, wie man sich einen solchen Job angelt.

Der Job als Nanny werde von vielen unterschätzt, sagt Estelle.

«Ich zeige euch, was ich als Nanny mache, wenn die Familie im Urlaub ist»: Auf Tiktok berichtet Estelle (20), PH-Studentin und Model, aus ihrem Alltag als Nanny bei einer Zürcher Familie. In verschiedenen Ausschnitten zeigt sie sich beim Beziehen der Betten der beiden Kinder und erzählt dabei, dass ihre Gastfamilie bald aus den Ferien zurückkehrt und sie die letzten Vorbereitungen tätigt. In weiteren Videos zeigt die 20-Jährige, wie sie ihren Alltag sonst so verbringt: Etwa, wie sie die Katze «Truffle» füttert, die Handtücher zusammenlegt oder die Einkäufe im smarten Kühlschrank versorgt.

Innert drei Tagen werden die Videos über 1,3 Millionen Mal angesehen, von fast 150’000 Personen gelikt und mehr als 400 Mal kommentiert. Fragen wie «Was ist eine Nanny überhaupt?», «Wie viel verdient man?» oder «Wie findet man so einen Job?» werden immer wieder gestellt. Auch die Frage, ob ihre Gastfamilie von ihren Videos weiss und ob sie überhaupt im Haus filmen dürfe, kommt auf. «Ich habe das natürlich mit ihnen abgesprochen», sagt Estelle zu 20 Minuten. «Für sie ist es in Ordnung, sie vertrauen mir da, auch zu wissen, was ich posten darf und was nicht.» Etwa die Location des Hauses oder das Zimmer der Eltern zu zeigen, wäre für sie ein absolutes Tabu, sagt Estelle. «Die Privatsphäre der Familie wird natürlich immer respektiert.»

Ungefiltert und ungeschönt

Den Job als Nanny habe sie im Oktober auf einer Onlineplattform gefunden. «Die Familie und ich waren direkt voneinander begeistert, kurze Zeit später durfte ich schon anfangen.» Sie hätten ein extrem gutes Verhältnis zueinander, die Familie unterstütze sie, wo es geht, so Estelle: «Die Kinder sind wie meine jüngeren Geschwister, es fühlt sich so an, als wären wir eine Familie.» Auch darum stehe sie gerne früh auf, um zur Arbeit zu kommen und auch daher freue sie sich extrem, wenn die Kinder etwa gute Noten nach Hause bringen.

Sie habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass ihr Job von vielen nicht ernst genommen werde, sagt Estelle. «Es heisst dann etwa: ‹Du bist ja nur Nanny, das ist doch easy›.» Der Beruf werde oft unterschätzt. «Viele Leute denken, wir hüten einfach Kinder und reisen ein bisschen in der Weltgeschichte herum», sagt Estelle. «Dabei ist es eine riesengrosse Verantwortung, die man dabei für kleine Lebewesen übernimmt.» Daher wolle sie auch in Zukunft weiter aus ihrem Leben als Nanny berichten und die Leute informieren. Vom bisherigen grossen Interesse an ihren Videos sei sie aber extrem überrascht worden, sagt die Studentin. «Ich zeige ja eigentlich nur, wie mein Alltag als Nanny aussieht – ungeschönt, ungefiltert – genau so, wie ich ihn erlebe.»