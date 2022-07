Grabs SG: «Ich zeigte der Drohne den Mittelfinger, erst dann flog sie weiter»

Die Frau sei jedoch nicht die Einzige aus ihrer Nachbarschaft, die mit der Drohne in Kontakt gekommen sein soll. «Kürzlich flog dieselbige Drohne auf das Grundstück meiner Nachbarin. Sie richtete sich dort dann frontal in Richtung ihres Schlafzimmers», so die in Grabs wohnhafte Frau weiter. Bei einer Nachbarin, die etwas weiter ausserorts wohnt, soll eine Drohne alltäglich über das Haus ziehen.