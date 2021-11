Michelle Hunzikers verletzliche Seite – «Ich ziehe mich zurück oder weine in mein Kopfkissen»

Über ihren Mann sagt Hunziker: «Ich liebe ihn, er ist mein Mann, wir sind seit elf Jahren zusammen. Er hat ganz viele Vorteile, aber ich bin jetzt nicht so naiv, ihn als Ritter zu sehen. Auf der einen Seite ist er ein sehr, sehr, sehr starker Mann, auf der anderen Seite hat er noch Dinge, die er erarbeiten muss. So wie ich auch.»

Dabei wird schnell klar: «La Hunziker» verliert auch in Stresssituationen selten ihre positive, selbstironische Art – doch auch sie hat an schlechten Tagen mit sich zu kämpfen.

Dabei spricht die 44-Jährige über ihre Ehe zu Tomaso Trussardi (38), die Familienplanung und darüber, was sie tut, wenn es mal nicht so rund läuft.

«Klar kenne ich Tage, wo ich denke, ‹Oh Gott, das schaffe ich nicht mit allem, dem Job›», gibt Hunziker im Interview mit dem Lifestyle-Magazins « Caminada » zu. Auf die Frage, wie sie dennoch alles unter einen Hut bringe, antwortet sie bescheiden: «Das können doch alle Frauen – Multitasking.» Und fügt weiter an: «Wir kommen auf die Welt und wissen, dass wir immer mehr schuften müssen als Männer, um etwas zu erreichen. » Hunziker sei keine Person, die sich beklagt. Dies sei gar etwas, was sie hasst: «Für mich ist das eine grosse Krankheit. Bringt wirklich nichts. Ich bin mehr für Probleme lösen.»

«Du musst immer lachen»

«Wenn es mir nicht gut geht, zeige ich das nicht in der Öffentlichkeit», so die TV-Ikone. «Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück, schliesse die Tür und denke nach. Oder ich weine kurz in mein Kopfkissen.» Dass sie losgelöst weinen kann, ist nicht selbstverständlich. Denn die Tochter eines Kunstmalers kam ohne Tränendrüsen zur Welt. «Als Baby musste ich deswegen operiert werden. Zum Glück. Weinen ist wichtig. Das war vielleicht ein Signal: Gott sagte zu mir: Du musst immer lachen», erzählt sie.