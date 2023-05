1. Mai: «Ich zittere noch immer» – jetzt spricht Prix-Courage-Gewinner Remo Schmid

Während der Demonstrationen am 1. Mai kam es vor dem Volkshaus zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Prix-Courage-Gewinner Remo Schmid.

Während der 1.-Mai-Demonstration kam es am Montag vor dem Volkshaus zu Diskussionen zwischen Polizisten und Passanten. Grund für die Diskussion war ein Absperrband, mit dem die Polizei die Gegend um den Helvetiaplatz abgesperrt hatte, weil dort eine Nachdemo zur offiziellen Kundgebung am 1. Mai stattfand.

In die Diskussion verwickelt war der Prix-Courage-Gewinner aus dem Jahr 2017, Remo Schmid . Nach einem kurzen Wortgefecht mit der Polizei wurde Schmid von mehreren Polizisten umstellt, weggezogen, rabiat zu Boden gedrückt und kurz darauf festgenommen.

«Ich bin noch immer schockiert»

Einen Tag nach dem Vorfall ist Schmid noch immer unter Schock. «Ich zittere noch am ganzen Körper und habe Schwellungen und Schürfwunden im ganzen Gesicht», sagt er gegenüber 20 Minuten.

Dass die Polizei ihn wegen eines Absperrbandes derart heftig angegangen habe, gehe zu weit. «Ich wurde Opfer von Polizeigewalt», so Schmid. Als Prix-Courage-Sieger verurteile er Gewalt in jeglicher Hinsicht. «Dass ich die Beamten physisch angegangen habe, ist eine Lüge. Aber klar: Wenn ich von der Polizei derart rabiat behandelt werde, dann lasse ich nicht alles mit mir machen», sagt Schmid.

Einen Tag nach dem Zwischenfall zeugen Schürfwunden und Schwellungen im Gesicht und am Körper vom Zwischenfall.

«Die Menschen vor Ort können alles bezeugen»

Wie es nun in diesem Disput weitergeht und ob Schmid rechtliche Schritte unternehmen wird, kann er zurzeit nicht sagen. Der Prix-Courage-Gewinner ist für den Moment der Ansicht, dass er im ersten Moment nur das Video sprechen lassen will. «Die Leute, die vor Ort waren, können bezeugen und bestätigen, was passiert ist. Auch der Reporter von TeleZüri bestätigt, dass ich nichts gemacht habe.»