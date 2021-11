Personalisierte Tickets - ID-Pflicht für Fussball-Fans – Justiz- und Polizeidirektoren greifen durch

In der Schweiz kommen ab der kommenden Saison Fans nur noch mit ID in die Stadien.

Der Riesen-Eklat, er ist wohl noch vielen Fussball-Fans in der Schweiz bekannt. Ereignet hat er sich beim Zürcher Derby Ende Oktober (3:3). Eine Gruppe aus rund 75 FCZ-Fans lief auf den GC-Sektor zu und feuerte Pyros und Feuerwerkskörper in die GC-Kurve. Die GC-Fans reagierten und warfen die Pyros zurück auf die Laufbahn des Zürcher Letzigrund. Die herbeigeeilten Sicherheitskräfte konnten eine Eskalation verhindern.

Der Aufschrei in der Folge war riesig. Massnahmen wurden gefordert. Die Swiss Football League (SFL) prüfte die Schliessung aller Gästesektoren. Dies, um die friedlichen Fans zu schützen. Die Clubs übten sich dagegen in Zurückhaltung, kritisierten aber auch die Krawall-Fans. Gegenüber 20 Minuten teilte etwa der FC St. Gallen mit: «Dass es nach den Vorfällen vom vergangenen Wochenende eine Diskussion darüber gibt, wie man solche Ausschreitungen verhindern kann, ist logisch und notwendig. Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen, als wäre nichts geschehen.»

ID-Pflicht für erhöht die Sicherheit

Nun hat aber die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) entschieden, dass ab der Saison 2022/2023 Tickets für den Eintritt in die Fussballstadien nur individualisiert werden. Das heisst: In Kombination mit einer Identitätskarte erhältlich sind. In anderen Worten: Fans kommen nur noch mit personalisierten Tickets in die Stadien! Die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren greifen hart durch! Dies bestätigt der Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker auf Anfrage von CH Media. Die ID-Pflicht erhöhe die Sicherheit und verbessere bei Bedarf die Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei, so Winiker.