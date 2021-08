Gefährlicher Hurrikan - Ida nähert sich US-Golfküste – Corona verunmöglicht Spital-Evakuierung

Ida bedroht eine Region, die seit einigen Wochen mit einer neuen Welle von Corona-Infektionen zu kämpfen hat. Die Betten in den Krankenhäusern von New Orleans sind fast alle belegt, auch in Kliniken ausserhalb der Region ist kaum Platz für evakuierte Patienten und Patientinnen.

Eine Evakuierung von Krankenhäusern in bedrohten Gebieten sei darum nicht möglich, sagte Gouverneur John Bel Edwards. «Wir haben keinen Platz, an den wir diese Patienten oder Patientinnen bringen könnten. Nicht im Staat, nicht ausserhalb des Staats.» Edwards warnte zudem vor Stromausfällen und bis zu 4,5 Meter hohen Wellen.

Um Notunterkünfte für Evakuierte nicht zu Hotspots für das Coronavirus zu machen, bemühen sich die Behörden, für so viele Menschen wie möglich Hotelzimmer zu finden. In der vergangenen Hurrikan-Saison habe Louisiana 20'000 Menschen in Hotelzimmern untergebracht. «Wir wissen also, wie man das macht», sagte Edwards.