Gibt es in Zürich bald keine Tiefgaragen mehr?

Përparim Avdili, Gemeinderat und Präsident der FDP Stadt Zürich, sieht in dieser Anfrage einen indirekten Angriff an die Autofahrenden. Man solle aber die Antwort des Stadtrates erstmal abwarten.

Insbesondere werden Bauten unter dem Terrain, also Tiefgaragen, Schutzräume und Lagerräume, ins Visier genommen. «Zurzeit ist es schwierig, bei den genannten Bereichen auf den Beton zu verzichten.»

In einer schriftlichen Anfrage an den Stadtrat fordern die beiden Grünen Gemeinderäte Jürg Rauser und Yves Henz den Stadtrat dazu auf, zu prüfen, wie im Bausektor Beton eingespart werden kann.

Zwei Grünen-Gemeinderäte bitten in einer schriftlichen Anfrage den Stadtrat zu prüfen, wie Beton im Bau vermindert werden kann.

Der Bausektor soll nachhaltiger werden: Dieser Meinung sind zumindest die beiden Grünen-Gemeinderäte Jürg Rauser und Yves Henz. «Der Bausektor ist aufgrund des hohen Betonverbrauchs zurzeit für einen grossen Teil der globalen und lokalen CO2-Emissionen verantwortlich», so Rauser. In einer schriftlichen Anfrage fordern die beiden nun den Stadtrat auf, zu prüfen, wie im Bausektor Beton eingespart werden kann.

Holz als Alternative

Von den beiden Gemeinderäten werden insbesondere Bauten unter dem Terrain, also Tiefgaragen, Schutzräume und Lagerräume, ins Visier genommen. «Zurzeit ist es schwierig, bei den genannten Bereichen auf den Beton zu verzichten», gesteht Jürg Rauser, Architekt und Baubiologe. Aus diesem Grund sei es naheliegend, so oft wie möglich auf diese Räume ganz zu verzichten.

Beim Hochbau biete sich als Alternative zum Bau mit Beton primär Holz an, so Rauser. «Natürlich ist es manchmal aufwendiger, da man Holz aus Brandschutzgründen beispielsweise mit Gipsplatten verkleiden muss. Ebenfalls ist mir bewusst, dass Beton zurzeit noch günstiger und einfacher anwendbar als Holz ist.» Doch der Grünen-Politiker relativiert, dass beim Bau mit Holz bei den Produktionskosten und dem Transport gespart werden könnte. «Das Holz kann primär aus Schweizer Wäldern stammen.»

«Ideologischer Kampf gegen das Auto»

Im Gemeinderat löst diese Anfrage ambivalente Gefühle aus: «Hinter solchen Anfragen steht oft ein ideologischer Kampf gegen das Auto», sagt Përparim Avdili, Zürcher Gemeinderat und Parteipräsident der FDP Stadt Zürich. «Es macht doch Sinn, Autos in einer unterirdischen Garage abzustellen, um oberhalb mehr Platz für Parks und Lebensraum zu schaffen.» Man könne allerdings gespannt sein, was der Stadtrat antworte. «Wenn man ein CO2-ärmeres Baumaterial findet, welches zugleich den heutigen Sicherheitsstandards entspricht, sollte man dieses natürlich verwenden», so Avdili.