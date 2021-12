Tragödie in Fiesch VS – IG Fiescheralp erhebt schwere Vorwürfe gegen Behörden

Die Frau und das Kleinkind wurden auf der Fiescheralp am Freitag kurz vor 17 Uhr von einem Pistenfahrzeug beim Rückwärtsfahren erfasst.

Der Unfall vom Heiligabend ereignete sich in der Nähe der Kehrichtentsorgungsstelle Fiescheralp.

Die Interessengemeinschaft (IG) Fiescheralp erhebt schwere Vorwürfe gegen die Behörden. «Einer Familie aus dem Mitgliederkreis» ist durch den Unfall vom Heiligabend «unfassbares Leid» verursacht worden, wie die IG in einer Medienmitteilung schreibt. Die Gemeinschaft betont, dass sie bereits 2009 zum ersten Mal den ungeeigneten Zugang zur Fiescheralp-Kehrichtentsorgungsstelle thematisiert habe. Denn um zu diesem gelangen zu können, sei man gezwungen, den Platz vor dem Fahrzeugdepot zu queren, wo sich der schwere Unfall am Heiligabend ereignet hat. «Fakt ist (…), dass ein fatales Zusammentreffen von Fussgängerverkehr und manövrierenden Pistenfahrzeugen in diesem Bereich nicht ausgeschlossen werden kann» schreibt Peter Koch, Präsident der IG Fiescheralp.