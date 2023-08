Iga Swiatek: Die Weltnummer 1 klärt das Kleber-Rätsel auf

Der Kleber diene der besseren Atmung durch die Nase, so die 22-Jährige an einer Pressekonferenz.

Das Rätsel ist gelöst. Bilder von Iga Swiatek mit zugeklebtem Mund beim Training machten in den letzten Stunden im Netz die Runde und liessen die Tenniswelt rätseln. Nun brachte die 22-jährige Weltnummer eins anlässlich einer Pressekonferenz in Montreal Licht ins Dunkle.

Die Polin bestätigte, dass das Tape über dem Mund ihrer Atmung diene, wie einige Fans bereits vermuteten. «Ich verstehe es auch nicht ganz. Aber es ist schwieriger, so zu atmen und mein Puls geht in die Höhe», sagte Swiatek. Sie fügt an, es habe etwas mit ihrer Ausdauer zu tun. Ja, was denn – weiss die vierfache Grand-Slam-Sieger etwa selber nicht genau, wieso sie das tat?

Sie gehorcht dem Team

Jein. Denn sie schob nach: «Ich werde es nicht genauer beschreiben, da ich keine Expertin bin.» Sie habe einfach das getan, was ihr ihr Team aufgetragen habe, sie habe keine Fragen gestellt. Aber sie gestand, dass das Training mit Tape alles schwieriger gemacht habe. Ob sich diese neue Trainingsmethode für Swiatek auszahlen wird, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Am Canadian Open in Montreal bestreitet Swiatek am Dienstag mit ihrer Partie gegen Karolina Pliskova aus Tschechien oder gegen die Chinesin Lin Zhu den Sechzehntelfinal. Swiatek ist erst 22 Jahre alt, hat aber bereits vier Grand-Slam-Titel gewonnen – das US Open 2022 und das French Open 2020, 2022 und 2023. Ab dem 28. August wird die Polin in New York versuchen, ihren Titel zu verteidigen.