Iga Swiatek: Tennis-Weltnummer 1 trainiert mit zugeklebtem Mund

1 / 4 Iga Swiatek wurde in Montreal im Training mit zugeklebtem Mund gesichtet. IMAGO/ZUMA Wire Swiatek ist die aktuelle Weltnummer 1. IMAGO/ZUMA Wire Sie gewann bereits vier Grand-Slam-Turniere und ist erst 22 Jahre alt. REUTERS

Darum gehts Iga Swiatek wurde in Montreal beim Training mit zugeklebtem Mund gesichtet.

Nun mutmassen die Fans, weshalb die Weltnummer 1 das tut.

Es wird behauptet, es fördere die Atmung durch die Nase.

Es ist ein ungewohntes Bild: Die aktuell beste Tennisspielerin der Welt, Iga Swiatek, müht sich im Training ab und hat dabei den Mund zugeklebt. Was soll denn das? Ist das eine Bestrafung oder soll das etwas nützen? Die Fans rätseln darüber im Netz.

Aufgenommen wurden die Bilder in Kanada, das Canadian Open in Montreal steht an. Die Polin bestreitet am Dienstag mit ihrer Partie sogleich den Sechzehntelfinal, die Gegnerin ist noch nicht bekannt. Swiatek ist erst 22 Jahre alt, hat aber bereits vier Grand-Slam-Titel gewonnen – das US Open 2022 und das French Open 2020, 2022 und 2023.

Wie im Höhentraining?

Zuletzt scheiterte Swiatek verfrüht in Wimbledon bereits im Viertelfinal, sie verlor etwas überraschend gegen die Ukrainerin Elina Switolina, nachdem sie im Achtelfinal noch die Schweizerin Belinda Bencic in drei umkämpften Sätzen niedergerungen hatte. Hat sie sich danach Gedanken gemacht, wie sie noch erfolgreicher spielen könnte, und experimentiert nun im Training mit zugetaptem Mund?

Einige Fans sind schockiert, andere werweissen, was der Nutzen sein kann. So heisst es beispielsweise, sie wolle die Atmung durch die Nase statt durch den Mund fördern. Andere behaupten, es simuliere so ein Höhentraining, dabei werde die Lungenkapazität gefördert und man werde dadurch fitter und resistenter.

Iron Man Djokovic

Auch der Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic überrascht immer mal wieder mit Neuerungen. Zuletzt gab eine Metallscheibe auf seiner Brust zu reden. Nach Angaben des italienischen Herstellers Tao Technologies handelt es sich dabei um ein «nanotechnologisches Gerät, das die Wärme des Körpers in Licht umwandelt, das wiederum ins Nervensystem gesendet» wird. Der Körper komme so wieder ins Gleichgewicht. Darüber hinaus könne ein Patch zur «Steigerung der sportlichen Leistung und der Konzentration» beitragen.

Wie gut das Tape über dem Mund Swiatek zugute kommt, wird sich nun zuerst in Montreal zeigen. Ab dem 28. August wird die Polin in New York versuchen, ihren Titel zu verteidigen.

Was denkst du über das Tape? Es ist für die bessere Atmung durch die Nase. Es soll das Höhentraining simulieren. Es dient dazu, dass sie weniger schreit während des Spiels. Sie hat eine Wette verloren und muss es deshalb tragen. Das ist mir egal. Ich will nur die Resultate sehen.