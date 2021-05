Kampagne «Freie Bahn für Igel & Co - Igel lieben dieses kleine Viereck

Zäune oder Mauern bilden unüberwindbare Hindernisse für Igel. «Luzern grünt» will den Menschen aufzeigen, wie man Gärten oder Quartiere wildtierfreundlicher gestalten kann.

Immer wieder verlaufen sich Igel in den Siedlungsgärten. Da sie Sackgassen nicht erkennen, kommen sie immer wieder zu unüberwindbaren Zäunen, Treppenabsätzen oder Mauern. Diese versperren den Igeln den Weg. Der Garten wird zum Irrgarten. Schon Hindernisse ab einer Höhe von 20 Zentimetern sind unüberwindbar. Um den Igeln zu helfen, lanciert das Projekt « StadtWildTiere Luzern » in diesem Jahr die Kampagne «Freie Bahn für Igel & Co». Ziel ist die bessere Vernetzung von Gärten.

Aus Sicht eines Igels die Umgebung entdecken

Es sollen möglichst viele auf dieses Thema sensibilisiert werden, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern. Jeder könne einen Beitrag leisten, den Igeln zu helfen, wie einen Korridor zu bauen. Fachpersonen von «Luzern grünt» wollen vor Ort erklären, wie Gärten wildtierfreundlicher gestaltet werden können. Auf ihrer Seite kann man Termine vereinbaren. Zusammen mit der Bevölkerung will man die Durchschlüpfe und Barrieren für Igel kartieren und so die Gebiete untersuchen. Auch Schulklassen können unter Anleitung von Igel-Expertinnen und -Experten ihr Schulareal oder Quartier untersuchen und Hindernisse für Igel ausfindig machen.