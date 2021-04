Bereits in ihrer neuen Single «Sip it» hat sie das unschöne Thema in einer Rapzeile angesprochen.

Ein neues Tiktok-Video von Aussie-Rap-Export Iggy Azalea sorgt im Internet für Aufregung. Im kurzen Clip veröffentlicht die 30-Jährige Instagram-DMs von mehreren Männern, in denen ihr Sex, Geld und vieles mehr angeboten wird. Jemand will ihr sogar 15’000 Dollar nur für ein nettes Telefongespräch zahlen. Was an den Nachrichten besonders auffällt: Viele Accounts haben mehrere Millionen Follower und sind mit blauen Häkchen geadelt, was auf die Prominenz der Account-Besitzer hinweist.