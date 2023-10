Igis GR: Dieses Strassenschild sorgt seit Jahren für rote Köpfe

Um hier zu wissen, was verboten ist, muss man das Kleingedruckte lesen.

Autofahrerinnen und Autofahrer missachten in Igis GR regelmässig das Fahrverbot, um dem Stau zu entgehen.

So ist die Situation

In Igis GR, einer Gemeinde in Landquart , sorgt ein Strassenschild für rote Köpfe bei Anwohnerinnen und Anwohnern. Und das nicht erst seit gestern: Rund zwei Jahre lang kämpft unter anderem Anwohner Kurt Bischoff darum, dass ein Fahrverbotsschild erneuert wird, wie die «Südostschweiz» (Bezahlartikel) schreibt. Grund: Das Verbotsschild sollte Autofahrerinnen und Autofahrer vom beginnenden Fussgängerweg fernhalten – es ist aber seit langem total verblasst und unleserlich.

Hättest du beim Vorbeifahren erkannt, was hier verboten ist?

Das führt dazu, dass der Weg regelmässig von Lenkern genutzt wird, um die Kantonsstrasse – die anfällig für Staubildungen ist – zu umfahren. In der Folge komme es immer wieder zu gefährlichen Manövern auf dem schmalen Weg, wie Anwohner Mauro Vattolo zu 20 Minuten sagt: «Der Abschnitt ist unübersichtlich und es laufen viele Kinder und Menschen mit Hunden darauf.» Auch er sei schon einmal nur knapp von einem Autofahrer verfehlt worden. «Zudem wirbeln die Lenker riesige Staubwolken auf, selbst wenn sie den Weg langsam befahren», so Vattolo.

Darum wurde jahrelang nichts unternommen

Der Grund, warum das Problem noch nicht behoben wurde, ist absurd: Die Tafel steht genau an der Grenze zwischen Igis GR und Zizers GR. Es ist wohl noch knapp in Zizers zu verorten, die betroffenen Anwohner leben aber auf der Landquarter Seite in Igis.