Trotz Scheitern der Gespräche - Ignazio Cassis ist stolz auf Schweizer Entwurf zum EU-Rahmenabkommen

Seit 2013 verhandeln und diskutieren die Schweiz und die EU über das Rahmenabkommen, letzten Freitag traf Bundespräsident Guy Parmelin die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nun nimmt Aussenminister Ignazio Cassis in einem Interview gegenüber den Medien von «CH-Media» Stellung.

Fundamentale Unterschiede bei Peronenfreizügigkeit

Er sei «stolz» auf den Entwurf zum Rahmenabkommen, wie er sagt. «Ich habe diesen Entwurf nach nur zehn Monaten Überzeugung in den Bundesrat gebracht. Als ich Aussenminister wurde, verstanden nicht alle, was die Schweiz überhaupt wollte. Ich habe diese Frage geklärt und ein Resultat geliefert», so Cassis.