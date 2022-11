Ignazio Cassis übersetzt nach Technik-Panne für den italienischen Präsidenten

Am Dienstag besuchte der italienische Präsident Sergio Mattarella Bern. Bei der anschliessenden Medienkonferenz musste am Schluss Bundesrat Ignazio Cassis die Übersetzung übernehmen.

Der Bundesrat empfing am Dienstag den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella in Bern. «Bundespräsident Ignazio Cassis würdigte in seiner Begrüssungsrede die engen Bande zwischen der Schweiz und Italien und den intensiven Austausch, der die in der DNA der Schweiz bereits vorhandene Italianità verstärkt», schreibt der Bund in einer Medienmitteilung. Im Zentrum der offiziellen Gespräche standen neben den bilateralen Beziehungen die Europapolitik, die Sicherheitslage auf dem Kontinent und multilaterale Themen.