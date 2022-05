Live vom WEF: Bundespräsident Ignazio Cassis und ukrainischer Aussenminister live vom WEF

Im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos trafen sich Bundespräsident Ignazio Cassis und der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba. Im Anschluss an ihr Treffen informieren sie um 19 Uhr an einer gemeinsamen Medienkonferenz über den Stand der Vorbereitungen zur Ukraine-Reformkonferenz vom 4. und 5. Juli in Lugano. Ziel der Konferenz ist es, die Ukraine bei Reformen zu unterstützen. Die Schweiz ist der fünftgrösste Geberstaat. Angesichts des Kriegs in der Ukraine wird derzeit geprüft, welche Themen und Inhalte für die Ukraine am nützlichsten sind.