Ignazio Cassis verteidigt Iran-Besuch der Schweizer Botschafterin 

Die Schweizer Botschafterin im Iran, Nadine Olivieri Lozano, hat in der Stadt Qom kürzlich den Schrein von Fatima Masuma besucht. Dass Landesvertreter Sehenswürdigkeiten in den Gastländern bestaunen, ist keine Seltenheit – doch Lozanos Besuch hat einen internationalen Aufschrei verursacht , denn sie war dabei in einen Tschador verhüllt.

«Diplomaten müssen sich an Gesetze halten»

Weiter sagte Cassis, dass entsandte Diplomatinnen und Diplomaten dazu verpflichtet seien, die lokalen Gesetze einzuhalten. Auch die Schweiz erwarte dies von Diplomatinnen und Diplomaten aus anderen Ländern. Man habe mit der Entsendung einer Frau als Repräsentantin der Schweiz ein starkes Zeichen gegenüber dem Iran gesetzt. Cassis habe auch in einem rund halbstündigen Gespräch mit seinem iranischen Amtskollegen in New York ausdrücklich gesagt, dass die Todesumstände einer jungen Aktivistin aufgeklärt werden müssten. Ausserdem habe das Schweizer Aussendepartement einen Brief an den Iran gesendet, in dem Exekutionen verurteilt wurden und dazu aufgefordert wurde, diese sofort einzustellen, so die Zeitungen der Tamedia.