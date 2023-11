Bundesrat: Cassis will per Notgesetz Hamas-Verbot, aber Widerstand regt sich

Jedoch gibt es auch Gegenstimmen im Bundesrat. Ein Mitglied sieht in Cassis’ Vorhaben einen «gefährlichen Präzedenzfall in einem heiklen Bereich».

Aussenminister Ignazio Cassis möchte die Hamas per Sondergesetz verbieten. Damit soll der Bund mehr Handhabe zur Eindämmung allfälliger Schweizer Aktivitäten der Hamas erhalten. Auch könnte die propagandistische Unterstützung der palästinensischen Terrororganisation unter Strafe gestellt werden, berichtet der « Tages-Anzeiger ».

Sonderverfahren nötig

Das Anliegen ist Cassis wichtig, denn der herkömmliche Weg zur Gesetzgebung soll abgekürzt werden. Dies schreibt der «Tages-Anzeiger» in Bezugnahme auf bundesratsnahe Personen. Das Gesetz und das Sonderverfahren sind nötig, weil die Schweiz nur Organisationen verbieten kann, die auch von der UNO verboten sind – dies ist bei der Hamas jedoch nicht der Fall.

Laut den Quellen des Tagi gibt es jedoch auch Exponenten im Bundesrat, denen die Pläne Cassis’ widerstreben. Es gibt demnach einen kritischen Mitbericht mindestens eines Bundesratsmitglieds, das sich gegen den Antrag stellt. Der Mitbericht identifiziere im Vorhaben einen «gefährlichen Präzedenzfall in einem heiklen Bereich».

Schweiz vermied ähnliche Schritte bisher

Dass es die Schweiz bisher stets vermied, von anderen westlichen Staaten schon lange als terroristisch eingestufte Organisationen ebenfalls so zu kennzeichnen, lässt sich etwa an den Tamil Tigers, der deutschen RAF oder der irischen IRA ablesen. All diese landeten hierzulande nie auf einer schwarzen Liste.