Kritik aus Armeekreisen: «Ignoranz gegenüber Bürgerinnen und Bürgern in Uniform ist eine Schande»

Die Brasserie Lorraine hat eine Gruppe Armeeangehöriger wegen ihrer Uniform aus dem Lokal verwiesen. Aus Armeekreisen gibt es dafür scharfe Kritik.

Darum gehts Die Brasserie Lorraine hat Angehörigen der Schweizer Armee den Service verweigert.

Im Berner Kulturlokal sind Uniformen unerwünscht, heisst es auf der Website der «Brass».

Der Präsident der Offiziersgesellschaft bezeichnet das Verhalten der Brasserie als «arrogant und unverschämt» sowie «diskriminierend gegenüber unseren Soldaten und Soldatinnen».

In der Brasserie Lorraine werden Angehörige der Armee nicht bedient: Das bekamen vor ein paar Wochen fünf junge Männer in Uniform zu spüren, die sich im Berner Kulturlokal nach einer dienstlichen Weiterbildung ein Bier gönnen wollten. Dieses bekämen sie nur, wenn sie sich etwas überziehen würden, gab ein Mitarbeiter ihnen zu verstehen – und bot ihnen als Ersatz T-Shirts der GSoA an. Die Armeeangehörigen zogen schliesslich von dannen. Zahlreiche Leserinnen und Leser äusserten in den Kommentarspalten ihr Unverständnis über die Praxis des Berner Kulturlokals.

«Absicht der Brasserie unverschämt klar»

Auch aus Armeekreisen gibt es scharfe Kritik an die Adresse der Brasserie. Dominik Knill, Präsident der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, wirft der Geschäftsführung des Lokals «Arroganz und Unverschämtheit» vor. «Es ist eine Schande, mit welcher Ignoranz sich das Personal gegenüber Bürgerinnen und Bürgern in Uniform aufführt», sagt der Oberst aus Frauenfeld. Ein solches Verhalten sei «sehr diskriminierend gegenüber unseren Soldaten und Soldatinnen, die sich für die Sicherheit unserer Gesellschaft einsetzen». Die Armee sei ein Abbild der Gesellschaft, mit all ihren Facetten: «Dies rechtfertigt in keiner Art und Weise, dass Armeeangehörige in der Freizeit von einer radikalen Minderheit beleidigt werden.»

Immerhin seien ihm keine weiteren öffentlichen Lokale bekannt – die Reithalle in Bern ausgenommen – in denen militärisches Personal systematisch ignoriert werde, so Knill weiter. Den Uniformtragenden empfehle er, sich nicht auf eine Konfrontation mit den «ideologisch aufgestellten Armeegegnern» einzulassen. Schon gar nicht solle versucht werden, Armee-missionarisch aufzutreten: «Konstruktive Kritik perlt an der links-grünen Teflon Uniform des Personals ab.» Und was sagt Knill zum Angebot mit den GSoA-Shirts? Es gehe hier nicht um die Uniformen an sich, sondern darum, die Werte der Armee zu verleugnen, sagt er: «Mit dem T-Shirt der Gruppe Schweiz ohne Armee ist die Ideologie und Absicht der Brasserie Lorraine unverschämt klar. Von Tarnung keine Rede.»

«Soldaten können sich nicht einfach umziehen»

«Warum Menschen in Uniform nicht bedient werden, kann ich persönlich nicht nachvollziehen», sagt auch Christophe Groset, Zentralpräsident des Schweizerischen Unteroffiziersverbandes. Die Angehörigen der Armee seien Volksvertreter und pflegten einen «anständigen und kameradschaftlichen Umgang miteinander und der Gesellschaft». Die Schweiz sei ein Land , in welchem die Meinungsfreiheit gross geschrieben werde: «Wir sollten die Menschen nicht aufgrund ihrer politischen Meinungen oder ihrer Ansichten gegenüber der Armee oder aufgrund ihrer Uniform bewerten, sondern aufgrund ihres Verhaltens – und das scheint bei den betroffenen Armeeangehörigen in Ordnung gewesen zu sein.»

Auch die Schweizer Armee erachtet Vorfälle wie den vorliegenden als «sehr schade und bedauerlich», wie Sprecher Mirco Baumann auf Anfrage mitteilt. Die Schweiz habe eine Milizarmee und somit seien alle Soldatinnen und Soldaten im Dienst gleichzeitig auch Schweizer Bürgerinnen und Bürger – wie alle anderen auch. «Sie tragen die Uniform, um die Bevölkerung und die Werte der Schweiz zu schützen», so Baumann. Ersatzkleidung, so wie die Brasserie sie den fünf Armeeangehörigen anbot, seien zudem keine Alternative: «Während der Zeit im Dienst können sich Soldatinnen und Soldaten nicht einfach umziehen. Wie, wo und wann die Uniform zu tragen ist, wird reglementarisch festgehalten.»

