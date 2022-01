Paris : Igor Bogdanoff stirbt nur sechs Tage nach seinem Zwillingsbruder

Die berühmten Zwillinge Igor und Grichka Bogdanoff erkrankten beide an Corona. Grichka verstarb letzten Dienstag. Nun ist auch sein Bruder Igor mit 72 Jahren gestorben.

Am Montag, dem 3. Januar, verstarb nun auch sein Bruder Igor, wie dessen ehemaliger Agent bekannt gab.

Nach Informationen von «Le Monde» wurden die beiden Bogdanoff-Brüder am 15. Dezember wegen einer Corona-Infektion in die Intensivstation des Spitals Georges-Pompidou in Paris eingeliefert. Nachdem Grichka Bogdanoff vergangenen Dienstag verschied, starb nun auch sein Zwillingsbruder Igor im Alter von 72 Jahren im Beisein seiner Familie, wie sein Agent gegenüber AFP bekannt gab.