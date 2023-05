Basel: Ihm war das Auto-Parking am Flughafen wahrscheinlich zu teuer

Ein Velofahrer verirrte sich an Auffahrt auf die Autobahn A3 in Richtung EuroAirport.

An Auffahrt entdeckte eine News-Scout auf der Autobahn A3 von Basel in Richtung EuroAirport einen verlorenen Velofahrer. Der Radler fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Pannenstreifen und schien von der Situation nicht aus der Ruhe gebracht zu sein. Nach der News-Scout fuhr der Velofahrer sogar durch den Breite-Tunnel.

Eine ganze Viertelstunde habe der Fahrradfahrer auf dem Pannenstreifen verbracht, so die News-Scout. Sie selbst seien in Richtung Mulhouse unterwegs gewesen. Bei der Ausfahrt Basel-Breite sei der Radler dann endlich von der Autobahn gefahren.

Kein Einzelfall

Immer wieder landen Fahrradfahrer irrtümlicherweise auf der Autobahn. So passiert im Juni 2022, als ein Mann mit seinem Velo auf der Autobahn Richtung Muttenz fuhr. Eine Frau rettete ihn, bevor die Polizei eintraf. Kein halbes Jahr später fuhr ein weiterer Radler mit seinem Zweirad auf die A2 in Richtung Bern/Luzern. Kürzlich verirrte sich auch ein Uber-Eats-Lieferant mit dem Elektroroller auf die Autobahn.

Erst am Morgen danach sei bei der Polizei eine entsprechende Meldung eingegangen, so Mediensprecher Stefan Schmitt auf Anfrage. Die Polizei bittet in solchen Fällen immer, per Notrufnummer 117 umgehend zu informieren, um der Polizei die Möglichkeit zu geben «die gefährliche Situation rasch zu entschärfen».