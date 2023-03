Italien: Ihm war im Altersheim langweilig – jetzt muss Mario (80) Tausende Euro zahlen

Der 80-jährige Rentner fuhr mit seinem Auto jede Nacht in eine andere Stadt. So sah er zum Beispiel den Palast in Caserta…

Der 80-jährigen Mario aus der italienischen Stadt Fiuggi lebt in einem Altersheim und benutzt ein Auto. Mit diesem hat er bis vor kurzem regelmässig Ausflüge unternommen; zum Palast in Caserta, zum Kolosseum in Rom, in die Stadt Neapel und weitere Stationen. Jede Nacht eine andere Stadt. Mario versuchte so, dem tristen Alltag im Heim zu entkommen.