So sieht der Cyberbunker in Traben-Trarbach aus. 2019 wurde dort eine Razzia durchgeführt.

Jetzt müssen sich auch die Betreiber der Server – also dort, wo der Wall Street Market physikalisch verankert war – verantworten. Die Website und zig andere waren im sogenannten Cyberbunker gehostet. Die 13’000 Quadratmeter grosse ehemalige Nato-Anlage erhielt den Spitznamen, nachdem 650 Polizisten den Bunker im September 2019 stürmten. Dabei wurden Tausende Server, zahlreiche Mobiltelefone und Bargeld sichergestellt. Das Dorf Traben-Trarbach an der Mittelmosel in Rheinland-Pfalz mit knapp 6000 Einwohnern war plötzlich international bekannt. Sogar das renommierte US-Magazin «The New Yorker» schrieb darüber.