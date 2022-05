Die Staatsanwaltschaft will eine bedingte Freiheitsstrafe und einen Landesverweis für den Beschuldigten. Die Verteidigung will einen Freispruch. Die grosse Schere bei den Forderungen zeigt, wie schwierig der Fall ist.

Vergewaltigungsfall in Basel : «Ihn interessierte nicht, was die Frauen wollten oder nicht wollten»

1 / 5 Ein 20-jähriger afghanischer Staatsangehöriger wird beschuldigt, Ende Oktober 2021 eine junge Frau vergewaltigt zu haben. Ihm droht der Landesverweis. Privat Die Tat soll sich am Lohweg in Basel ereignet haben. Der damals 19-Jährige wurde wenige Tage darauf als Tatverdächtiger festgenommen und sitzt seit dem 5. November in Untersuchungshaft. Privat In dieser Unterführung in der Basler Innenstadt soll es gegen vier Uhr morgens zur Tat gekommen sein. 20min/Lukas Hausendorf

Darum gehts Ein 20-Jähriger wird beschuldigt, Ende Oktober 2021 eine junge Frau in Basel vergewaltigt zu haben.

Die beiden sollen im Club bereits sexuelle Kontakte gehabt haben, auf dem Heimweg kam es aber zum Verbrechen, so die Staatsanwaltschaft.

Die Verteidigung führt ins Feld, dass die sexuellen Handlungen im Club kein Beweis für eine Vergewaltigung sind. Einen solchen gebe es ohnehin nicht.

Aus einer trockenen und vernünftigen Perspektive hätte es zwischen den beiden an dem Abend zu keinen sexuellen Handlungen kommen dürfen. Aber die Realität folgt dem nicht immer, vor allem nicht an einer feucht-fröhlichen Party im Club. Zunächst ist festzuhalten, dass es verwerflich ist, wenn sich ein fast nüchterner Mann auf sexuelle Handlungen mit einer massiv alkoholisierten Frau einlässt – kriminell, wenn er sie erzwingt. Aber war es eine Vergewaltigung? Diese Frage muss das Strafgericht Basel-Stadt in Bezug auf das angeklagte Sexualdelikt am Lohweg beantworten.

Am Dienstag wurden das mutmassliche Opfer, eine junge Frau, und der Beschuldigte, ein 20-jähriger Mann, befragt. Er habe nur ein Bier getrunken, sagte er. Sie hatte 1,29 Promille im Blut. Ihm erschien sie «normal». Sie sagt, sie sei nur körperlich dagewesen, «mit dem Kopf schon weg». Auf der Tanzfläche des Balz Clubs kam es zu ersten sexuellen Handlungen zwischen den beiden. Er sagt einvernehmlich, sie sagt: «Nüchtern hätte ich das nie zugelassen.» Beide bestätigen die Handlungen, auch wenn sich ihre Aussagen teilweise unterscheiden.

Vergewaltigungsvorwurf im Zentrum

Im Zentrum der Verhandlung steht aber, was darauf folgte. Der Beschuldigte gab zu Protokoll, dass sie zusammen den Club verliessen und sie Sex mit ihm wollte, er aber nicht mit ihr. Beide hätten sich selber befriedigt. Sie hingegen sagt, es sei zur Penetration gekommen, er habe sie vergewaltigt. Seine Aussagen sind teilweise widersprüchlich, stehen aber hinter einer Übersetzungswand. Ihre Aussagen sind lückenhaft, sie war aber schwer alkoholisiert und möglicherweise unter Schock.

Selten wird in einem Verfahren so sehr auf die Vorgeschichte eingegangen, die wenig bis keine Aussagekraft zum eigentlichen Tatvorwurf hat. Es bot sich an, weil vieles davon, was sich im Club abgespielt hat, von Überwachungskameras aufgezeichnet wurde. Er hat sich mehreren Frauen genähert, teilweise aufdringlich. Aber nichts davon ist angeklagt. Auch sie hatte mehrere sexuelle Kontakte mit anderen Männern, offenbar einvernehmlich. Ungeachtet dessen kann man daraus nicht schliessen, ob der Beschuldigte das mutmassliche Opfer später vergewaltigt hat.

Bedingte Freiheitsstrafe versus Freispruch

«Es ist kein einfacher Fall», gab die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer zu. Am Ende stellte sie aber Spermaspuren auf den Kleidern der Frau und eine DNA-Spur des Beschuldigten in ihrem Genitalbereich ab. «Ihn interessierte nicht, was die Frauen wollten oder nicht wollten», sagte sie. Waren sie alkoholisiert, hätten sie für ihn «dankbare Opfer» dargestellt. Am Ende hätte er die «schlechte Verfassung des Opfers schamlos ausgenutzt». Es habe dort aber jede andere Frau treffen können.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Monaten für die Vergewaltigung. Zudem solle der afghanische Staatsangehörige für acht Jahre des Landes verwiesen werden. Ob eine Ausschaffung in das inzwischen wieder von den Taliban regierte Land durchgeführt werden könne, müsse die Vollzugsbehörde entscheiden. Die Opfervertreterin schloss sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an und verlangte eine Genugtuung von 12’000 Franken.