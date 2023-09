Ukraine: Ihor Kolomojskyj in U-Haft

1 / 4 Kolomoiski galt als Förderer Selenskis vor dessen Wahl zum Präsidenten 2019. Screenshot Nun sitzt der ukrainische Oligarch wegen Korruptionsvorwürfen in Untersuchungshaft. imago images/Ukrinform Wer das Land ausraube und sich selbst über das Gesetz stelle, werde damit nicht mehr weitermachen können wie bislang, versprach Ukraine-Präsident Selenski in seiner am Samstagabend in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft. IMAGO/NurPhoto

Darum gehts Der ukrainische Oligarch Ihor Kolomoiski sitzt in U-Haft.

Kolomoiski galt als Förderer Selenskis vor dessen Wahl zum Präsidenten 2019.

Dem 60-jährigen Kolomoiski wird Korruption und Wirtschaftskriminalität vorgeworfen.

Einer der reichsten Unternehmer der Ukraine, der einst als Förderer des heutigen Präsidenten Wolodimir Selenski galt, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Selenski nahm den Fall des prominenten Oligarchen Ihor Kolomoiski als Anlass für eine demonstrative Botschaft gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität: Wer das Land ausraube und sich selbst über das Gesetz stelle, werde damit nicht mehr weitermachen können wie bislang, versprach der Staatschef in seiner am Samstagabend in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft. Kurz zuvor war der 60 Jahre alte Milliardär Kolomoiski unter anderem wegen Betrugsverdachts in Haft genommen.

«Rechtsstaatlichkeit muss obsiegen», betonte Selenski. Es sei wichtig, dass es auch in Verfahren Gerechtigkeit gebe, die seit Jahren nicht verfolgt worden seien. Mit diesen Aussagen reagierte der Staatschef vor allem auf Forderungen des Westens, Fälle von Korruption und anderen kriminellen Machenschaften strikter zu ahnden. Als wichtigste Unterstützer der Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen den russischen Angriffskrieg erwarten die USA noch in diesem Monat einen weiteren Besuch Selenskis. Er will bei der Generalversammlung der Vereinten Nation in New York eine Rede halten.

Kaution beträgt über 12 Millionen Franken

Das zuständige Gericht in Kiew ordnete am Samstag eine zunächst bis 31. Oktober gültige Untersuchungshaft für den 60-jährigen Kolomoiski an, wie die Internetzeitung «Ukrajinska Prawda» berichtete. Zugleich wurde eine Kaution von knapp 510 Millionen Hrywnja (rund 12,1 Millionen Franken) angesetzt, bei deren Zahlung der Geschäftsmann bis zur Gerichtsverhandlung wieder auf freien Fuss käme.



Dem Bericht zufolge äusserten sich am Samstag weder Kolomoiski noch die Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen. Zu sehen war der Oligarch in einem Video auf der Anklagebank.

Geheimdienst SBU präsentiert Vorwürfe gegen Oligarchen

Zuvor hatte der Geheimdienst SBU bei Telegram mitgeteilt, dass dem Eigentümer einer Unternehmensgruppe für Finanz- und Industriegeschäfte kriminelle Machenschaften vorgeworfen werden, darunter die Legalisierung von unrechtmässig erworbenem Eigentum. Kolomoiski soll zwischen 2013 und 2020 mehr als eine halbe Milliarde Hrywnja ins Ausland geschafft haben. Die Ermittlungen unter Aufsicht der Generalstaatsanwaltschaft seien noch nicht abgeschlossen, hiess es.

Gegen Kolomoiski wird bereits seit vorigem Jahr ermittelt, es gab auch mehrere Hausdurchsuchungen bei ihm. Im November wurden Kolomoiskis Beteiligungen an halbstaatlichen Erdöl- und Erdgasunternehmen wegen des Krieges mit Russland beschlagnahmt. Im Februar war dann von einer «Unterschlagung von Erdölprodukten» im Wert von umgerechnet rund 890 Millionen Franken die Rede.

Staatsbürgerschaft entzogen?

Selenski hatte sich zuletzt von Kolomoiski distanziert und ihm Berichten zufolge auch die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen.



Der Staatschef hatte ein entschlosseneres Vorgehen gegen die mächtigen ukrainischen Oligarchen angekündigt. Kolomoiski galt als Förderer Selenskis vor dessen Wahl zum Präsidenten 2019.

Bleibe über Politikthemen informiert Interessierst du dich auch über Bundesratswahlen und Abstimmungen hinaus für das Politgeschehen im Land? Liest du gerne spannende Interviews, Analysen, aber auch Lustiges zu aktuellen Themen? Abonniere hier den Politik-Push (funktioniert nur in der App)! So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Politik» an – schon läufts.

Keine News mehr verpassen Mit dem täglichen Update bleibst du über deine Lieblingsthemen informiert und verpasst keine News über das aktuelle Weltgeschehen mehr.

Erhalte das Wichtigste kurz und knapp täglich direkt in dein Postfach.