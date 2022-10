Nemo im 20-Minuten-Radio-Interview: «Ihr ahnt nicht, wo mein Swiss Music Award steht»

In die kalifornische Metropole zog der 23-jährige Bieler im Frühling, um eine EP aufzunehmen.

Zu dem Anlass stattete er den 20-Minuten-Radio-Hosts Moe und Freezy einen Besuch in der «Supreme Show» ab.

Er hat bereits nationale Hits und fünf Swiss Music Awards in der Tasche – und vieles davon passierte, als er gerade so volljährig war. Die Hits, das waren etwa «Ke Bock» oder «Du», frische Mundart-Songs mit enormem Ohrwurmpotential.

Nemo macht den Titel zum Prinzip

Nemo ist derzeit auf Heimatbesuch aus L.A., unter anderem für die Promo zu «Whatever Feels Right». Der Applaus sei verdient, finden Moe und Freezy. Doch eines macht sie stutzig: «Es sind nicht die ersten Lieder, auf denen du Englisch singst. Warum lieber Fremdsprache als Mundart?» Er habe einfach gerade Freude daran, so Nemo. Es passe auch zum Titel der EP – übersetzt: Was auch immer sich richtig anfühlt.

Wie sich Nemo auf die Offenbarung hin im «Catch The Drop»-Battle mit Freezy schlug? Auf 20 Minuten Radio bleibst du up to date.