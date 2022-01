Das Baby von Bode und Morgan Miller hat nach sieben Wochen noch immer keinen Namen

An Ideen mangelt es dem ehemaligen Skirennläufer und der einstigen Beachvolleyballerin jedoch nicht. Dass sie bei der Namensgebung hadern, liege an der «besonderen Persönlichkeit» der Kleinen.

Dass das Paar bei der Namensgebung noch hadere, liege an der «besonderen Persönlichkeit» der sieben Wochen alten Tochter, wie Bode und Morgan im Interview mit «Today» verraten. So habe das Baby bisher auf keinen der möglichen Namen gross reagiert. An Ideen mangelt es den Eltern zumindest nicht. «Wir haben viele, die uns gefallen, aber sie hat nie gelächelt oder uns einen High-Five gegeben, wenn wir sie ihr vorgesagt haben – was wir ständig machen», so der 44-Jährige gegenüber «Today». Er und Morgan seien deshalb ziemlich «verblüfft».