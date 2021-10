USA – Ihr Bart bringt dieser Tiktokerin reihenweise Verehrer ein

Geteiltes Feedback

In ihren Videos thematisiert die bärtige Dame, die nebst ihrem Alter nicht viele Informationen über sich preisgibt, vor allem ihren Alltag mit Bart. Es habe viel Kraft gekostet, bis sie sich so akzeptieren konnte, wie sie ist. Im Beruf habe die Amerikanerin glücklicherweise nie Probleme gehabt, weil sie in einem «extrem professionellen Unternehme» arbeite.

Nach eigenen Angaben leidet die 36-Jährige am polyzystischen Ovar-Syndrom. Diese Stoffwechsel-Störung bringt den Hormon-Haushalt durcheinander und kann sich in Symptomen wie Bartwuchs oder Unfruchtbarkeit äussern. Viele von der Krankheit Betroffene äussern in den Kommentaren unter den Videos ihre Bewunderung für die 36-Jährige, so offen mit der Krankheit umzugehen.