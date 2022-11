Bundesrätin Simonetta Sommaruga gibt Rücktritt bekannt

«Wir bedauern den Rücktritt von Simonetta Sommaruga ausserordentlich und danken ihr von Herzen für ihr riesiges Engagement im Bundesrat. Die SP hat grössten Respekt und Verständnis für ihren Entscheid. Er zeugt davon, mit welcher Hingabe und Sorgfalt sie ihr Amt ausübt», teilte die SP mit. Die SP-Fraktion will ihre Nachfolge am 26. November nominieren.

Seit 2010 Bundesrätin

Ihr Mann Lukas Hartmann hat kürzlich einen Schlaganfall erlitten. «Das war ein grosser Schock für uns beide», so die Bundesrätin. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Den Einschnitt, der sie vor zehn Tagen erlebt habe, habe ihr deutlich gemacht, dass sie die Schwerpunkte in ihrem Leben anders setzen will.

«Deshalb trete ich als Bundesrätin per Ende dieses Jahres zurück», so Sommaruga. Sie habe die letzten zwölf Jahre ein Leben geführt, in dem das Amt als Bundesrätin immer oberste Priorität hatte. «Ich habe diese Intensität und Präsenz gelebt, weil es das aus meiner Sicht braucht in diesem Amt. Ich bin bis zum Schluss gerne Bundesrätin.»