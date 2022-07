USA : Ihr Filmkuss war historisch – «Star Trek»-Legende Nichelle Nichols ist tot

Die Schauspielerin Nichelle Nichols ist am Samstag im Alter von 89 Jahren verstorben. Berühmt wurde sie in ihrer Rolle als Kommunikationschefin Lt. Uhura in der ursprünglichen «Star Trek»-Franchise in den 1960er-Jahren.



Sie trug massgeblich dazu bei, dass Afroamerikanerinnen in einer Führungsposition im Fernsehen gezeigt wurden. Mit ihrem Co-Star William Shatner (Captain Kirk) tauschte sie einen Kuss aus. Dies war der erste Kuss zwischen einer Afroamerikanerin und eines Weissen im Fernsehen zur Hauptsendezeit.