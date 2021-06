Präsident Rodrigo Duterte : «Ihr habt die Wahl: Impfen oder Gefängnis»

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat in einer TV-Rede impfunwilligen Landsleuten mit Gefängnis gedroht.

«Ihr habt die Wahl: Die Impfung oder ich werde euch inhaftieren lassen», sagte Präsident Rodrigo Duterte in einer TV-Rede am Montag. Er reagierte damit auf Berichte, wonach die Impfzentren in der philippinischen Hauptstadt Manila nur spärlich aufgesucht werden.