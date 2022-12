Katar 2022: Das ist das WM-Dreamteam von 20 Minuten

Katar 2022 : Ihr habt gewählt – das ist das WM-Dreamteam der 20-Minuten-Community

Wir haben euch nach den besten Spielern der WM gefragt – und ihr habt entschieden. Das ist das eure Dreamteam des Turniers in Katar.

Wir wollten von der 20-Minuten-Community am Tag nach dem WM-Final wissen, welche Spieler sie während des Turniers in Katar besonders überzeugt hatten. Zusammengekommen sind Tausende Votes – und ein Star-Ensemble, das sich sehen lassen kann. Wenig überraschend ist Weltmeister Argentinien mit gleich vier Spielern am besten vertreten. Auch Frankreich, Kroatien und Brasilien stellen jeweils zwei Kicker.



Nach dem epochalen WM-Final vergab die Fifa schon direkt nach dem Turnier die Preise für den besten Spieler des Turniers (Lionel Messi), den besten Jungspieler (Enzo Fernández) und den besten Goalie (Emiliano Martínez). Diese Akteure sind auch ins 20-Minuten-Dreamteam gewählt worden. Wir präsentieren euch das WM-Dreamteam (Stand: Montag, 17.30 Uhr):