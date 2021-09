Sommer überragt alles - Ihr habt gewählt – diese Nati-Stars begeisterten euch gegen Italien

Platz zwei in der Abstimmung geht an FCB-Crack Fabian Frei.

Die 20-Minuten-Community wählt Yann Sommer mit überwiegender Mehrheit zum Man of the Match.

Die Schweizer Nati begeisterte am Sonntagabend im ausverkauften St. Jakob-Park die Fans und erkämpfte sich mit einer leidenschaftlichen Leistung ein 0:0 gegen Europameister Italien. Nach der Partie haben wir die 20-Minuten-Community abstimmen lassen . Wie gut fand die Community den Auftritt? Welcher Spieler überzeugte sie am meisten?

Die Antwort auf die Frage, welcher Schweizer gegen Italien am meisten brillierte, mag kaum zu überraschen. Yann Sommer legte gegen die Squadra Azzurra einmal mehr einen regelrechten Gala-Auftritt hin und schnappt sich die Wahl zum «Man of the Match» der Community – mit überwältigenden 84 Prozent der Stimmen ebenso souverän wie am Sonntag den Penalty von Italien-Star Jorginho.