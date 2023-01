Nazischatz-Sucher verärgern Anwohner in Ommeren

Ommeren, Niederlande : «Ihr habt hier nichts verloren» – Nazischatz-Sucher verärgern Anwohner

Seit in den Niederlanden eine ominöse Schatzkarte aus den 40er-Jahren veröffentlicht wurde, kommt das Dorf Ommeren nicht mehr zur Ruhe, zahlreiche Schatzsucher graben unbewilligt in dem Dorf.

Die Anwohner klagen über die Schatzsucher, die in ihren Gärten graben, an ihren Türen klingeln und sie in der Nacht aufwecken.

Eine fast 80 Jahre alte Karte hat in den Niederlanden ein Schatzfieber ausgelöst. Im Dorf Ommeren im Südosten des Landes nahe der deutschen Grenze graben seit Tagen Schatzsucher aus dem ganzen Land nach einem angeblich dort versteckten Nazischatz . Deutsche Soldaten sollen dort am Ende des Zweiten Weltkrieges am Fusse von drei Pappeln vier Kisten voll Juwelen, Münzen und Schmuck vergraben haben. Die Skizze zum Versteck hatte das Nationale Archiv nun veröffentlicht mit dem gesamten Dossier zu dem kuriosen Fall.

«Kommen neue Geheimnisse ans Licht, macht das die Leute neugierig»

Wie die «BBC» nun berichtet, haben die Anwohner von Ommeren jedoch die Nase voll von den abenteuerlustigen Touristen. So hätten die Anwohner an die Schatzsucher appelliert, dem Dorf fern zu bleiben. In dem ganzen Dorf hatte es seit Bekanntwerden der Karte nicht genehmigte Grabungen gegeben. Zahlreiche Schatzsucher sind mit ihren Metalldetektoren in das Dorf gereist, haben jedoch bislang nur alte Landwirtschafts-Geräte ausgegraben und nicht den verheissungsvollen Nazi-Schatz.