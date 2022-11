Twenty4tim über Online-Hass – «Ihr habt mich zerstört»

Der 22-Jährige sei ständig Hass-Kommentaren und Anfeindungen in der Öffentlichkeit ausgesetzt.

In einem emotionalen Video platzt dem Influencer Twenty4tim der Kragen: «Ihr habt mich zerstört. Mehrmals. Und könnt es immer noch nicht lassen!»

Weiter gesteht der 22-Jährige, an einer Essstörung gelitten zu haben und kurz davor zu sein, wieder an einer zu erkranken.

Auf Tiktok richtet der Influencer Twenty4tim ein paar ehrliche Worte an seine Hater und macht klar: «Andere Leute hätten sich wahrscheinlich das Leben genommen.»

Er fällt mit seinen Looks auf, ist für Gute-Laune-Content auf Social Media bekannt und begeistert mit schrillen Youtube-Videos zu seiner Musik. Doch für ein Mal schlägt Tim Kampmann alias Twenty4tim ernste Töne an. In seinem neuesten Tiktok-Video berichtet der 22-Jährige von zahlreichen Anfeindungen und Attacken gegen ihn und sein Umfeld. «Ihr habt mich zerstört. Mehrmals. Und könnt es immer noch nicht lassen», sagt er und sorgt damit unter Fans für Entsetzten.