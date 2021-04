«Sagt mal, was waren das eigentlich für abartige Donnerschläge? Es war die Hölle, vor allem für meinen Hund», schreibt eine Frau aus Weesen SG in einer lokalen Facebook-Gruppe. Zum Lärm kam es in der Nacht auf Sonntag, wie sie gegenüber 20 Minuten ausführt. «Es war viel schlimmer als an Silvester oder am 1. August. Es war extrem laut und die Wände haben schier gewackelt. Einfach krass» Nach dem zweiten Knall sei jemand in Richtung Lärm gegangen. Deshalb sei sie in der Wohnung geblieben.