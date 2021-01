1 / 8 So ist Queen Elizabeth II in vielen Köpfen verankert: todernst und wenig herzlich. Imago Images/i Images Die Royal-Autorin Sally Bedell Smith (72) hat nun jedoch gegenüber «People» verraten, dass die 94-jährige Monarchin privat eine wahre Frohnatur ist. Imago Images/i Images Wir haben Bildbeweise dafür gesucht – und sind fündig geworden. Imago Images/i Images

Darum gehts In der Öffentlichkeit wirkt Queen Elizabeth II so, als wäre sie für keine Spässe zu haben.

Eine Royal-Expertin verrät nun jedoch, dass das Gegenteil der Fall ist.

Drei Gründe, wieso die Queen scheinbar ein wahrer Witzbold ist.

Sally Bedell Smith (72), Autorin des Buches «Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch» hat in einem neuen Interview mit «People» verraten, dass die Königin von England wohl doch nicht so eiskalt ist, wie es in der Öffentlichkeit den Anschein erweckt. Drei Gründe dafür.

Sie lacht gerne – und laut

Der Landsitz von Königin Elizabeth II (94) in Sandringham ist ein riesiges Schloss. Umso eindrücklicher, dass die Royal-Expertin gegenüber «People» eine Palast-Quelle zitiert, die ihr einst verraten hatte: «Man kann ihr Lachen im ganzen grossen Haus hören. Sie hat ein lautes Lachen!» Ob die todernste Miene der Queen in der Öffentlichkeit also bloss aufgesetzt ist?

Sie kann selbstironisch sein

Queen Elizabeth II könne problemlos Witze über sich selbst reissen, wie Bedell Smith erzählt. An einer Party im Jahre 1981, an der die Monarchin teilnahm, wurde eine Wiederholung der Hochzeit von Prinz Charles (72) und Prinzessin Diana gezeigt. Als die Queen sich im TV sah, soll sie damals gesagt haben: «Oh, da ist mein Miss-Piggy-Gesicht.»

Sie blödelt auch mal rum

Auf den Fotos ist davon zwar nichts erkennbar, aber hinter den Kulissen albert die Königin scheinbar auch gerne mal herum. Während eines Fototermins in 2012 anlässlich ihrer 60-jährigen Regentschaft soll sie sich scherzhaft in Pose geschmissen haben, wie ihre Schneiderin und enge Vertraute Angela Kelly einst gegenüber «People» verraten hat. So habe sie damals mit ihren Händen in den Hosentaschen sowie in ihrer Hüfte posiert, um Models zu imitieren.