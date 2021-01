Das erzürnt die Gastronomen. Noch bevor die Verlängerung bekannt wurde, wendete sich Gastrobern-Präsidentin Eveline Neeracher mit einem offenen Brief an den Berner Regierungsrat: «Ihr lasst eine ganze Branche wissentlich sterben», hiess es darin etwa.

Die Ankündigung im «Tagesanzeiger», dass der Gastro-Lockdown bis im Februar verlängert werden könnte, ist für die Gastronomiebetriebe ein Schock. Eveline Neeracher, Präsidentin von GastroBern und seit 33 Jahren selber als Wirtin selbstständig, spricht von einer «sehr dramatischen Lage». Sie hat am Montag, noch bevor die neuen Lockdown-Pläne des Bundes bekannt wurden, einen offenen Brief an den Berner Regierungsrat geschrieben: «Ihr lasst ein Gewerbe wissentlich sterben», heisst es da etwa.

«Wir bekommen derzeit keine Unterstützung, weder vom Bund, noch vom Kanton», sagt Neeracher. Die Härtefallregelung sei zwar seit Montag in Kraft, die Grenze von 40 Prozent Umsatzverlust, um an Geld zu kommen, aber völlig unrealistisch und aus der Luft gegriffen: «Viele Betriebe haben im Sommer alles getan, auf Betriebsferien verzichtet, Aussenterrassen gebaut und vieles mehr, um die Umsatzeinbussen abzufedern. Dazu kommt, dass auch die Kurzarbeitsentschädigung aufgerechnet wird.» Kaum ein Betrieb im Kanton Bern erreiche die Grenze von 40 Prozent Umsatzverlust. «Nun können sie kein Geld beziehen, weil sie alles getan haben, um die Einbussen möglichst klein zu halten.»

«Wollen nur unsere Kosten decken»

Sollte der Gastro-Lockdown tatsächlich bis Ende Februar verlängert werden, ohne dass weitere Unterstützungsgelder gesprochen werden, sieht Neeracher für viele Betriebe schwarz. Sie betont: «Wir wollen ja nicht einmal Geld verdienen. Doch wir müssen Sozialabgaben und Miete bezahlen. Wir wären schon froh, wenn wir irgendwie unsere Kosten decken könnten in dieser Krise, sodass wir danach wieder wirtschaften können und unsere Betriebe nicht schliessen müssen.» Viele Gastrounternehmer müssten schon jetzt ihr Privatvermögen aufbrauchen, um die Betriebe über Wasser zu halten. «Ich verstehe wirklich nicht, wie die Regierung es so weit hat kommen lassen.»

«Bundesrat kann sich nicht verstecken»

Noch einen Schritt weiter geht Urs Pfäffli, der Präsident von Gastro Zürich City: «Die Restaurants sind seit dem 22. Dezember zu. Die Zahlen wurden über die Festtage zwar etwas besser, sobald aber wieder mehr getestet wird, müssen wir wohl mit einem erneuten Anstieg rechnen.» Er versteht, dass die Massnahmen verlängert werden – schlägt aber einen radikaleren Weg vor: «Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, wäre es sinnvoller, alles zu schliessen und die Betriebe zu entschädigen, bis die Situation sich verbessert, als die Krise auf dem Rücken der Gastronomie auszutragen.» Seit bald einem Jahr hätten die Restaurants mit Corona zu kämpfen und ausser der Kurzarbeitsentschädigung noch keinen Franken gesehen. «Das bringt viele Gastronomen in Existenzängste und stimmt mich traurig», sagt Pfäffli.

GLP-Präsident fordert wieder Corona-Kredite

Verständnis für den Unmut der Gastronomen hat GLP-Präsident und Nationalrat Jürg Grossen: «Es macht zwar Sinn, dass man die Restaurants länger schliesst. Wenn man sie öffnet, gleichzeitig aber Homeoffice verordnet und die Kontakte zu reduzieren versucht, hätten die Gastrobetriebe so oder so nur eine schlechte Auslastung.» Er verstehe aber auch, dass die Härtefall-Lösung suboptimal sei: «Wir haben schon im Dezember darauf aufmerksam gemacht, dass die Prüfung der Gesuche Zeit in Anspruch nehmen wird und dass in einigen Kantonen wohl noch eine Weile kein Geld fliessen wird.»