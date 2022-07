Basel: «Ihr Name stand in seinem Notizbuch» – und schon waren 93’000 Franken weg

Als die 82-jährige Rentnerin das Telefon abnahm, erkannte sie nicht, dass sie sogleich das Opfer eines Telefonbetruges werden würde. Am anderen Ende der Leitung erzählte ihr ein angeblicher Polizist, dass ihr Name in dem Notizbuch einer festgenommenen Person stehe. Dem «Polizisten» gelang es mit seiner Lüge, die 82-jährige Seniorin so weit unter Druck zu setzen, dass sie anschliessend 93’000 Franken in bar an zwei fremde Personen vor ihrer Haustür aushändigte. Diesen Fall machte die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag bekannt.