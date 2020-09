Femizide in der Schweiz : Ihr Partner, der Mörder – 15 Fälle und eine erschütternde Bilanz

Jeden Monat bringt in der Schweiz ein Mann seine Ehefrau, Freundin oder Ex um. Wie lässt sich das erklären? Eine Analyse sämtlicher Fälle aus dem Jahr 2018.

Rahel W. musste offenbar sterben, weil die Lebenslüge ihres Partners aufgeflogen war und sie ihn verlassen wollte. Der einst erfolgreiche Historiker und Stabsoffizier konnte es laut Anklage nicht verkraften, als Versager dazustehen. Also holte er gemäss Staatsanwaltschaft einen Hammer aus dem Keller und schlug seiner Ehefrau 15-mal mit voller Kraft gegen den Kopf. Paul S. habe «ein Blutbad angerichtet», steht in der Anklageschrift. Die vierjährige Tochter, die gerade aus dem Kinderzimmer gekommen sei, habe es mit angesehen.

Der Tod von Rahel W. an jenem 2. März 2018 im Villenviertel von Brig VS rüttelte die Schweiz auf. Wie kommt es immer wieder zu diesen «bedauerlichen Einzelfällen»? Warum trifft es fast neunmal mehr Frauen als Männer? Und was muss passieren, um das Risiko zu verringern? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, hat das Tamedia-Recherchedesk alle Fälle aus dem Jahr 2018 systematisch aufgearbeitet. Anklageschriften, Urteile und Gutachten wurden studiert. Es folgten Gespräche mit Anwälten, Strafbehörden und auch Angehörigen.