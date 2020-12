So sperrt sich die Kommission gegen die Einführung einer Zwei-Haushalte-Regel bis am 23. Dezember für private Treffen und Gästegruppen in den Restaurants. Auch von der Beschränkung der Gästezahlen in Skigebieten und dem Verbot von Präsenzveranstaltungen in Bildungseinrichtungen wollen die Politiker nichts wissen. Sie betonen, dass die Einhaltung der Schutzkonzepte von höchster Priorität sei. Unterschrieben hat den Brief, der via Twitter an die Öffentlichkeit gelangte, Kommissionspräsidentin Ruth Humbel (CVP).