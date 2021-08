Mehr als 40’000 Teile - Ihr schlägt Plätze vor für Puzzle, das vergessen im Keller liegt

Jessica Stillhart (31) und Bianca Künzli (30) haben dieses Puzzle in 15 Monaten zusammengesetzt.

Die 20 Minuten-Community hat Tipps für die beiden, was sie mit dem Puzzle anstellen könnten.

Nun liegt es im Keller der beiden Thurgauerinnen, da in der Wohnung dafür kein Platz ist.

Jessica Stillhart (31) und ihre Mitbewohnerin Bianca Künzli (30) puzzelten 15 Monate lang an einem riesigen Puzzle.

Jetzt stellt sich die Frage, wohin das 14 Quadratmeter grosse Bild kommt. Die Freundinnen lagern es zur Zeit im Keller ihrer Wohnung. Sie haben es in die zehn einzelnen Bilder aufgeteilt, um Platz zu sparen. Stillhart sagte: «Wir haben das Puzzle in der Zwischenzeit schon ein bisschen vergessen.» Es kommt jedoch nicht in Frage, das Puzzle komplett auseinander zu nehmen. «Das wäre sonst zu viel Arbeit für die Katze gewesen», meint Stillhart. Gerne möchten sie es irgendwo aufhängen. Eine klare Vorstellung wo haben die beiden Freundinnen aber nicht.