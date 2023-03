Lizzo feiert eine grosse Party im Hallenstadion

1 / 7 Mit ihrer «Special»-Tour bereist die Lizzo gerade die ganze Welt. 20 Min/ Michael Scherrer So machte sie am Freitag in Zürich ihren einzigen Schweizer Stopp. 20 Min/ Michael Scherrer Motto des Abends: weibliches Selbstbewusstsein, Body Positivity und Diversity. 20 Min/ Michael Scherrer

Darum gehts Mit ihrer «Special»-Tour macht Sängerin Lizzo einen Halt im Hallenstadion Zürich.

Dies ist das einzige Schweizer Konzert der US-Amerikanerin.

Die Grammy-Preisträgerin ist dafür bekannt, in ihren Shows wichtige Botschaften zu Body Positivity und Diversity weiterzugeben.

Mittlerweile hat Melissa Viviane Jefferson alias Lizzo, bereits vier Grammys daheim stehen. Zuletzt wurde ihr Hit «About Dame Time» als Single des Jahres ausgezeichnet. Mit ihrem vierten Studioalbum «Special» ist die 34-Jährige nun auf Welttournee und machte am Freitag einen Halt in Zürich.

Ein Monolog über Selbstliebe erklingt aus den Boxen, ehe das Gesicht von Lizzo auf einem LED-Bildschirm erscheint. Als die Stimme verstummt, steigt die Sängerin aus einer Öffnung am Boden empor, Ihr Kostüm: neongelb, glitzernd und eng anliegend. Mit den Worten «Hi, Motgerfu***er, did u miss me?», übersetzt: «Hallo Mutterf***er, habt ihr mich vermisst?», eröffnet sie ihre fast zweistündige «Special»-Show.

«My Body, My Choice»

Mit einer reinen Frauenband und einem weiblichen und kurvigen Tanzensemble macht Lizzo ihre Botschaft klar. Frauen-Empowerment, Diversity und Body Positivity ist das Motto des Abends. Die Fans jubeln ungehalten und selbst diejenigen auf den Sitzplätzen können den tanzbaren Beats von Lizzo nicht widerstehen. Immer wieder stellt sie ihre Twerkkünste unter Beweis und erntet damit Beifall. Zu ihrem Hit «Boys» zieht sie sich eine glitzernde, neongelbe Mütze über. Darauf abgebildet: das Logo ihrer Modemarke «Yitty».

Nachdem der Weltstar für einen Kostümwechsel hinter der Bühne verschwindet, wird ein weiteres Video mit kurvigen Tänzerinnen gezeigt. Wieder macht Lizzo ihre Entrancé aus der Bodenöffnung. Dieses Mal gehüllt in einen pinken Morgenmantel mit Leopardenmuster. Darunter trägt sie einen hautfarbenen Body, der am Ende ihres Songs als Leinwand dient. Die Message – «My Body, My Choice.»

Kennst du Lizzos Musik? Ja, ich bin ein grosser Fan. Nein, ist nicht meins. Ein, zwei Songs kenne ich, sonst nichts. Wer ist das?

Lizzo: «Meine Flöte glaubt, sie sei ein Promi»

Vom Body wechselt sie nach einem Kostümwechsel zu einem regenbogenfarbenen Glitzerkleid. In Kombination mit ihrer wehenden Mähne und der Bühnen-Windmaschine erinnert sie stark an Beyoncé – fantastisch! Das Publikum klatscht zum Rhythmus ihres Songs «Special». Ihre Tänzerinnen hüpfen in pastellgelben Zweiteilern herum, die wie Cheerleader-Uniformen eng anliegend sitzen. Zum Song «If You Love Me», wird die Konzerthalle von den Fans in ein Lichtermeer getaucht.

Lizzos Querflöte darf an ihren Konzerten nicht fehlen. Diese lässt sie auf einem glitzernden Podest aus dem Boden emporsteigen und gibt während ihres Songs «Coldplay» ein Solo. «Meine Flöte glaubt, sie ist ein Promi, nur weil sie ein paar Tausend Follower auf Instagram hat. Sie glaubt, sie sei Taylor Swift oder so», witzelt sie.

Lizzo lernt zum Schluss Schweizerdeutsch

Dann eine kurze Pause: Die 34-Jährige nimmt sich die Zeit, um die Plakate ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer zu begutachten. Auch ein Schweizer Wort will sie lernen. Ein Fan bekommt seine Chance: «Chuchichäschtli» schlägt das junge Mädchen in der vordersten Reihe vor. Lizzo wiederholt es und lacht. «Das werde ich mir für mein nächstes Konzert merken». Das Publikum bricht in Gelächter aus.

Ein weiterer Fan bekommt Lizzos Aufmerksamkeit. Dieser darf die Sicherheitsabsperrung passieren und twerkt für die kurvige Künstlerin, die beeindruckt dem Fan applaudiert. «Verdammt, ihr Schweizer habt es drauf», sagt sie und widmet ihm den Song «I Love You, Bitch!». Nach «Good As Hell» verlässt Lizzo die Bühne ein letztes Mal, ehe sie erneut für die Zugabe, ihre Hits «Juicy» und «About Damn Time» zurückkehrt und sich danach vom jubelnden Publikum verabschiedet.

