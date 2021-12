Gewusst wie - Ihr seht das Foodkoma schon kommen? 5 Tipps für den Tag danach

Machen wir uns nichts vor. Am 24. Dezember geht es uns neben den Geschenken um Essen, Essen, Essen. Meistens mit schwerwiegenden Folgen: Völlegefühl, Erschöpfung, gefühlter Bewegungsunfähigkeit. Kurz: so richtigen #FirstWorldProblems. Trotzdem ist es ja unangenehm, dieses Vollgegessensein. Aber verzichten ist keine Option. Nicht, wenn Guet z li, Fondue, Gänsebraten und Panettone sich um den besten Spot auf der Festtafel drängeln. Dann wollen wir zuschlagen bis die Hose platzt. Im übertragenen Sinn. Wie wir das managen und am nächsten Tag zu alter Form zurückfinden, erklären wir hier. Spoiler: Der allseits beliebte «Ich ess nie wieder etwas»-Vorsatz ist keine gute Idee.

Normal weiter essen, bloss nicht hungern

Auch wenn man es sich nach dem mehrgängigen Festmahl oft nicht vorstellen kann: Irgendwann kommt tatsächlich der Hunger zurück. Spätestens am «Tag danach». Der Plan, jetzt bewusst etwas kürzer zu treten und möglichst wenig zu essen – man möchte das Übermass vo n gestern schliesslich dringend kompensieren – macht allerdings keinen Sinn. Verhaltet euch essens-technisch am besten ganz normal. Denn: Wer sich zwanghaft zügelt, darf früher oder später fest mit einer fiesen Heisshungerattacke rechnen. Und die führt uns erfahrungsgemäss nur wieder straight ins Verderben.

Setzt auf die richtigen Snacks

Greift zu Smoothies

Sollte euch der Gedanke an feste Nahrung auch am nächsten Tag noch vollkommen abwegig erscheinen, sind Smoothies eure Retter in der Not. Vollgepackt mit lecker-gesunden Obst- und Gemüsesorten (wie wäre es zum Beispiel mit Spinat, Heidelbeeren, Banane, Honig, Joghurt, Kokoswasser und Chiasamen?) liefern die trinkbaren Mahlzeiten euch wichtige Nährstoffe, sind leicht verdaulich und hydrierend.