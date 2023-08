Zürich: «Ihr seid zum Kotzen» – Shitstorm gegen Secondhand-Geschäft

Das ist passiert – die Vorgeschichte

Was auf die Geschichte folgte: Hass

Diebstähle sind an der Tagesordnung

Im Geschäft sei sein Team fast täglich mit Herausforderungen wie Diebstahl und Manipulation konfrontiert, sagt Widmer. «In neun von zehn Fällen, in denen wir Videoaufnahmen überprüfen, bestätigt sich der Diebstahl.» So würden Preisschilder ausgetauscht und bei Textilien die Warensicherungen abgerissen oder mittels Zange entfernt. Widmer erzählt auch von Vorfällen, bei denen Personen ihre alten Schuhe ins Gestell legen und mit neuen Schuhen an den Füssen unbemerkt aus dem Geschäft spazierten. Zudem gebe es Versuche, Artikel zurückzugeben, welche das Geschäft gar nie im Sortiment hatte. «Solche Fälle liegen an der Tagesordnung – und nicht nur bei uns», sagt der Ladeninhaber.