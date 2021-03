Eigentlich hätte es eine schöne Nacht mit einvernehmlichem Sex werden sollen, wie sie die beiden medizinischen Fachpersonen laut Anklageschrift schon zuvor praktiziert hatten. Die damals 32-jährige Ärztin reiste dafür im August 2015 extra von Italien nach St. Gallen und stand auf dem Weg dorthin in mehr als 60 Whatsapp-Nachrichten mit ihrem Sex-Partner in regem Austausch. «Sie tauschten gegenseitig Nacktfotos aus und unterhielten sich über sexuelle Phantasien, Wünsche und darüber, was sie miteinander anstellen würden», heisst es dazu in der Anklageschrift. Unter anderem habe der Mann geschrieben, dass er sie fesseln und verwöhnen werde.